Atak roju owadów na plaży w USA. Nagranie świadka

Chwile relaksu na plaży zamieniły się w koszmar. Agencja AP udostępniła nagranie jednej z plażowiczek na Misquamicut State Beach w USA. Na jej materiale widać, że w moment nad plażą pojawił się rój ważek, które obijały się o ludzi z dużą prędkością. Część z plażowiczów broniła się i szukała schronienia, a reszta chwytała za telefony i nagrywała to rzadkie zjawisko. Momentami można usłyszeć krzyk dorosłych i dzieci. Jak podkreśla AP, nie wiadomo, co jest przyczyną ataku ważek u wybrzeży Atlantyku w stanie Rhode Island. Być może było to wynikiem okresu rozmnażania się tych owadów, których okres godowy w USA przypada na końcówkę lipca i początek sierpnia.