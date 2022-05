Atak rakietowy przy polskiej granicy. "NATO powinno ustawić parasol ochrony"

Polscy generałowie, którzy rozmawiali z gazetą "Fakt", odnieśli się do m.in. do wydarzeń z niedzieli 15 maja - wówczas cztery rosyjskie rakiety trafiły w obiekt wojskowej infrastruktury w obwodzie lwowskim przy granicy z Polską, całkowicie go niszcząc. Informacje w tej sprawie przekazał szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozyicki w nagraniu na Telegramie.