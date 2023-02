Atak oskarżonej o brutalne zabójstwo. Rzuciła się w sądzie na obrońcę

Jak przekazali dziennikarze ABC 7 Chicago, oskarżona jest znana organom ścigania. Zanim trafiła do więzienia wraz z Thyrionem handlowała metamfetaminą i często jej zażywała. Po jednej z kłótni z kochankiem miała stracić nad sobą panowanie i właśnie wtedy go zamordowała. Śledztwo wykazało, że mogła wykorzystać seksualnie Thyriona po śmierci. Niewykluczone, że przez ostatni incydent, Schabusiness stara się zrobić wszystko, by trafić do szpitala psychiatrycznego i uniknąć kary dożywotniego więzienia.