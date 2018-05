Atak nożownika w Paryżu. Sprawca "żołnierzem Państwa Islamskiego"

Związana z terrorystami agencja Amaq oznajmiła, że sprawcą sobotniego zamachu w pobliżu paryskiej opery był żołnierz Państwa Islamskiego. Był 21-letnim Czeczenem. Zabił jedną osobę i ranił cztery inne.

Do ataku doszło w sobotni wieczór na ulicy Monsigny w paryskiej drugiej dzielnicy. Brodaty mężczyzna krzyczący "Allahu akbar" zaczął atakować przechodniów nożem. Zdołał zaatakować pięć osób, zanim został zabity przez policjantów. Jeden z funkcjonariuszy próbował obezwaładnić go paralizatorem, ale gdy to się nie powiodło, drugi zastrzelił terrorystę. Według niektórych doniesień, przed śmiercią napastnik miał powiedzieć do policjantów "zabijcie mnie, albo ja was zabiję".