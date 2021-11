Atak nożownika w niemieckim pociągu. Nowe fakty

Atak w pociągu

Do ataku doszło w sobotę rano, 6 listopada, w pociągu ICE z Ratyzbony do Norymbergi, którym podróżowało ponad 200 osób. Podejrzany sprawca to 27-letni Syryjczyk, który w 2014 roku przyjechał do Niemiec i mieszkał ostatnio w Pasawie. Od 2016 roku ma w Niemczech prawo pobytu. Jak ustalili śledczy, w przeddzień ataku mężczyzna stracił pracę. Do tej pory był raz notowany przez policję – w ubiegłym roku został skazany za drobne oszustwo.