Atak nożownika w Marsylii. Pięć osób rannych, napastnik nie żyje

Atak nożownika przy głównej ulicy Marsylii - Canebière. Mężczyzna zranił co najmniej cztery osoby - jedna z nich jest w stanie ciężkim. Na widok policji wyjął broń. Został zastrzelony.

Do ataku doszło we wtorek po południu. 36-letni mężczyzna zaatakował nożem przechodniów przy głównej ulicy Marsylii, w samym centrum miasta. Jak informuje portal 20minut.fr. zranił co najmniej cztery osoby. Niektórym z nich zadał po kilka ciosów.