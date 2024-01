Atak na siły USA. "Odpowiemy odpowiednio"

- Nie szukamy wojny z Iranem. Nie dążymy do dodatkowej eskalacji napięć - stwierdził Kirby. - Zamiarem wszystkiego, co dotąd robiliśmy, była próba deeskalacji tych napięć. To powiedziawszy, to był bardzo poważny atak, który miał śmiertelne konsekwencje. Odpowiemy, i odpowiemy odpowiednio - zaznaczył Kirby. Odpowiedział w ten sposób podczas briefingu prasowego w Białym Domu na pytanie, czy prezydent rozważa uderzenia na Iran w związku z niedzielnym atakiem na siły USA w Jordanii w bazie Tower 22 przy granicy z Syrią.