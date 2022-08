Atak na Salmana Rushdiego. Sąd przesłuchał nożownika

Rushdie miał wygłosić ok. godz. 11 rano wykład o wolności artystycznej w Chautauqua Institution, w stanie Nowy Jork. Przed rozpoczęciem wykładu został jednak na oczach zgromadzonych słuchaczy zaatakowany przez Matara. Pisarz otrzymał kilka ciosów, w tym w szyję i brzuch doznając m. in. uszkodzenia wątroby. Został natychmiast przetransportowany helikopterem do szpitala.