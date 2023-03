Atak na rosyjski A-50. Łukaszenka: droga wiodła przez Warszawę

Łukaszenka wręczał we wtorek odznaczenia państwowe wojskowym i funkcjonariuszom służb. W pewnym momencie, wbrew temu, co mówił wcześniej, przyznał, że doszło do ataku na lotnisko Maczuliszcze. Co więcej, białoruskie służby miały zatrzymać "ukraińskiego terrorystę" oraz jego pomocników, odpowiedzialnych za ten atak. W sprawie pojawił się także polski trop.