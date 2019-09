Atak na proboszcza w Szczecinie. Jest akt oskarżenia wobec napastników

Trzej mężczyźni zasiądą na ławie oskarżonych. Są podejrzani o atak na księdza i dwie inne osoby w lipcu tego roku. Mężczyźni usłyszeli też zarzuty kradzieży rozbójniczej. Grozi im do 10 lat więzienia.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w poniedziałek skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom. Są podejrzani o to, że 28 lipca 2019 r. w zakrystii kościoła parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Szczecinie użyli przemocy wobec znajdujących się tam trzech osób.

Napastnicy uderzyli w ręce obecną w zakrystii kobietę i odepchnęli ją, a potem kilka razy uderzyli pięścią w twarz dwóch pokrzywdzonych mężczyzn, w tym proboszcza parafii ks. Aleksandra Ziejewskiego - informuje Prokuratura Okręgowa Szczecinie. Jak podają śledczy, jeden z mężczyzn miał zaciśnięty w pięści "niebezpieczny przedmiot w postaci metalowego krzyża od różańca o długości 8 cm, który zadział podobnie do noża". Napastnicy grozili zaatakowanym pozbawieniem ich życia.

Zaatakowani proboszcz i kościelny mieli obrażenia ciała na twarzy. Pogotowie zabrało księdza do szpitala, gdzie zszyto mu policzek. - Mam kilka szwów, ranę ciętą na ok. 5 cm. Kościelny ma przebite na wylot obydwie wargi, założone szwy - mówił ks. Aleksander Ziejewski kilka dni po ataku.

Kulisy ataku na proboszcza

Do napaści doszło w niedzielę 28 lipca w zakrystii szczecińskiego kościoła. Po południu weszło tam trzech mężczyzn. Jeden został przed wejściem "na czatach”. Zakrystianka zapytała, po co mężczyźni przyszli. Wtedy jeden z nich powiedział, że po szaty liturgiczne, na co mają zgodę proboszcza. Próbował zabrać ornat wiszący na wieszaku. Kobieta chciała temu zapobiec i została odepchnięta