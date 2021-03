Atak na osoby LGBT. Ryszard Czarnecki zajął bardzo mocne stanowisko

Ryszard Czarnecki był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Europoseł PiS był pytany o niedawny atak na osoby LGBT w Warszawie. – Marzyłbym, by UE była strefą wolności dla wszystkich ludzi – powiedział polityk, dodając, że jeżeli są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji, czy prześladowania, to trzeba reagować. Jednocześnie Czarnecki zaznaczył, że tego typu przypadki „zdarzają się częściej w Europie Zachodniej z udziałem radykalnych, młodych islamistów”. Podczas rozmowy przywołano wypowiedź Witolda Waszczykowskiego, który porównał napaść na parę w Warszawie do kibicowskich konfliktów. – Nie bagatelizowałbym – stwierdził Czarnecki. – Uważam, że trzeba powiedzieć jasno: trzeba to potępić – oświadczył gość WP. Więcej w materiale wideo.

