Atak na Magdalenę Ogórek. TVN staje w jej obronie

Krytycy TVP i samej Magdaleny Ogórek solidaryzują się z dziennikarką. Do tego grona dołączyła konkurencyjna stacja TVN. Głos w jej imieniu zabrał wiceprezes TVN S.A. i redaktor naczelny TVN24 Adam Pieczyński.

"Absolutny brak akceptacji"

Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, stwierdził z kolei, że "kategorycznie potępia powtarzające się, coraz bardziej agresywne ataki na dziennikarzy TVP. To, co spotkało Magdalenę Ogórek to efekt kampanii nienawiści rozpętanej przeciwko mediom publicznym. Wolność słowa to fundament demokracji. Wzywam do opamiętania zanim dojdzie do tragedii. (...) Ataki fizyczne na dziennikarzy TVP sprowokowała kampania nienawiści zorganizowana przez polityków. Chcecie doprowadzić do kolejnej tragedii?".