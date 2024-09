Atak na europosłankę KO. Ruszył proces

Atak na europosłankę. Ruszył proces

Prokuratura oskarżyła Adama H. o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (tj. posła na Sejm RP Marty Wcisło) podczas pełnienia przez obowiązków służbowych. Według ustaleń śledczych chwycił ją rękoma za ramiona i szarpał, wskutek czego Marta Wcisło doznała obrażeń ciała m.in. pasmowatych otarć naskórka na lewym ramieniu (o wielkości od 1,5 na 9 cm do 1,5 na 11 cm), które spowodowały u niej rozstrój zdrowia poniżej 7 dni. Zdaniem śledczych oskarżony groził też Wcisło pozbawieniem życia, co wywołało u niej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione. Grozi mu do 3 lat więzienia.