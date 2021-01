"Atak na demokrację". Partnerka byłego norweskiego ministra sprawiedliwości skazana

Do ataków doszło na przełomie 2018 i 2019 roku. Wówczas na domu Tora Mikkela Wary pojawiła się swastyka i napis "rasista". Niedługo później doszło do próby podpalenia przydomowego śmietnika, a nawet samochodu. Do norweskiego polityka trafiały także liczne listy z pogróżkami. Zresztą nie tylko do niego. Dwoje innych prominentnych polityków Partii Postępu również otrzymywało w tym czasie niepokojącą korespondencję.