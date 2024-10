- Czeczeńscy bojownicy na froncie nie powinni brać do niewoli ukraińskich żołnierzy, którzy się poddają - powiedział terrorysta Ramzan Kadyrow. Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow poinformował we wtorek, że tego dnia doszło do pierwszego ataku drona na terytorium tej rosyjskiej republiki, w wyniku czego zapalił się dach uniwersytetu im. Putina.