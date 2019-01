Atak na Agatę Dudę. Włodzimierz Czarzasty przeprasza

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty przeprosił za słowa Joanny Senyszyn na temat pierwszej damy. Była europosłanka w stosunku do Agaty Dudy użyła sformułowania "Pierwszy Wieszak".

Komentarz Senyszyn dotyczył wprowadzenia wynagrodzenia dla pierwszej damy. Czarzasty stwierdził, że jest za tym, by pierwsze damy lub pierwsi mężowie dostawali pensje. - Jestem za tym również, jeżeli będzie to regulowane, żeby uwzględnić kwestie emerytur poprzednich pań, które razem z mężami, bo taka była praktyka, pomagały im w pełnieniu tej funkcji. To nie jest normalna sytuacja, żeby prawnie komuś zakazywać pracy i w żaden sposób nie regulować mu kwestii związanej z ZUS czy ubezpieczeniem – powiedział w Polsat News.