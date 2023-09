Atak 38 bezzałogowców. Do akcji wysłali Geparda

Gepard w akcji. Spektakularne nagranie

Ukraińcy do strącenia bezzałogowców wykorzystali działko przeciwlotnicze Gepard. To niemiecka przeciwlotnicza samobieżna instalacja artyleryjska. Do budowy Geparda wykorzystano zmodyfikowane podwozie z czołgu Leopard 1 oraz jednostkę artylerii opartą na dwóch działach Oerlikon KDA.