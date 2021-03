AstraZeneca. Szczepić się czy nie? Bartosz Arłukowicz mówi wprost

Były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz pytany był w programie "Tłit", co by doradził tym, którzy mają wątpliwości, czy szczepić się AstraZeneką. - Zaapelowałbym do wszystkich, żebyśmy słuchali ekspertów, szli za głosem tych, którzy decydują o bezpieczeństwie tej szczepionki, którzy sprawdzają to bezpieczeństwo, czyli Europejskiej Agencji Leków i innych instytucji, które te szczepionki sprawdzają. I dopóki nie będzie zalecenia ze strony europejskich agencji, żeby odstąpić lub wstrzymać to szczepienie, każdemu z nas będę sugerował, że trzeba się szczepić, bo COVID jest chorobą bardzo niebezpieczną - oznajmił Arłukowicz.

