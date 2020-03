Asteroida wielkości 20 Pałaców Kultury zbliża się do Ziemi. Uderzenie będzie miało globalne skutki

Asteroida 52768 już niebawem zbliży się do Ziemi. Obiekt o średnicy 4 000 metrów minie naszą planetę w niewielkiej odległości. NASA alarmuje, że ew. zderzenie wywoła globalne skutki.

Z wyliczeń naukowców wynika, że asteroida ma od 1,7 do 4 kilometrów. Oznacza to, że zbliżająca się do Ziemi skała ma wielkość 8-20 Pałaców Kultury i Nauki (237 metrów).