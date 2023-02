Asteroida eksplodowała nad Europą. Spektakularne nagrania z Francji i Anglii

W nocy z niedzieli na poniedziałek mieszkańcy północnej Francji i południowej Anglii zaobserwowali na niebie rzadkie zjawisko. Okazało się, że w ziemską atmosferę wleciał meteor o długości co najmniej metra - przekazała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Nagrania z tego zdarzenia krążą po sieci. Wielu świadków uchwyciło moment potężnego rozbłysku w nocy - momentu spalenia w atmosferze. Zjawisko widać było także w północnej Belgii i Holandii. Asteroidę nazwano Sar2667. Agencja Reutera udostępniła informacje ESA, z których wynika, że był to dopiero "siódmy przypadek", kiedy naukowcy przewidzieli, że dojdzie do takiego zdarzenia. "Metrowy meteoroid lub skała kosmiczna bezpiecznie uderzy w atmosferę Ziemi nad północną Francją między 3:50-4:03" - brzmiało niedzielne oświadczenie ESA. Asteroida została została nagrana blisko 10 lat po słynnym wejściu w atmosferę meteorytu Czelabińsk.