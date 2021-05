Artykuł Andrzeja Dudy w japońskich i irańskich mediach. Znany jest temat publikacji

Artykuł napisany przez Andrzeja Dudę ukazał się w japońskim dzienniku "The Japan Times". Publikacja powstała z okazji święta Konstytucji 3 Maja. O fakcie poinformował w piątek magazyn opinii "Wszystko co najważniejsze". Przy okazji udostępniono też tekst głowy państwa, przetłumaczony na język japoński. Tekst prezydenta opublikowano też w języku polskim na łamach 29. numeru magazynu "Wszystko co najważniejsze".