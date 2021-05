Arłukowicz uderzył w Lewicę. Mocno dostało się też partii Kaczyńskiego

- Jestem człowiekiem o wrażliwości lewicowej i jest to dla mnie dość przykry obrazek, kiedy widzę moje koleżanki i kolegów, którzy dzisiaj podświadomie albo świadomie wspierają rządzących. Próbują budować takie komunikaty, że dla dobra Polski warto stanąć z rządzącymi. Ja odpowiadam: "nie". Dzisiaj Polska jest niszczona przez Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj Polska jest budowana na kształt i wyobrażenie Jarosława Kaczyńskiego - mówił w programie "Newsroom" WP poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Nawiązał w ten sposób do głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy, w którym Lewica zagłosowała tak samo jak PiS. Zdaniem Arłukowicza, Prawo i Sprawiedliwość powinno się teraz skupić na walce ze skutkami koronawirusa. - Umarło 70 tys. ludzi, szpitale są wycieńczone, lekarze i pielęgniarki są wycieńczeni. Przedsiębiorcy zamiast dzisiaj dostać od państwa pomoc, tak naprawdę dostają po łapach podwyżką podatków - mówił. Według niego, taka polityka doprowadzi wkrótce do upadłości wielu firm w Polsce.

