Arktyczne mrozy w Polsce. W nocy termometry pokazały -17 stopni

Noc ze środy na czwartek była jedną z najmroźniejszych tej zimy. W niektórych częściach kraju słupki rtęci pokazały nawet 17 stopni Celsjusza na minusie.

To jednak skrajne wyjątki na mapie Polski. W pozostałych częściach kraju było zdecydowanie cieplej. W nocy w północnej Polsce temperatura wahała się od -7 do -13 stopni.

W centralnej Polsce mróz był umiarkowany. Słupki rtęci wskazały od - 3 do -6 stopni. Najcieplej było na południu, gdzie odnotowano temperatury od -1 do -2 stopni.

Najbliższe dni nie wskazują na to, by mrozy zelżały. W piątek w dzień najniższą temperaturę zanotuje Elbląg, gdzie termometry pokażą -6 stopni. W pozostałych częściach kraju temperatury wahać się będą od -1 do -3 stopni.