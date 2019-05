Arkadiusz Kraska wyszedł z więzienia po 19 latach. "To nie była pomyłka, to była premedytacja"

Arkadiusz Kraska wychodzi po 19 latach więzienia. - To nie była pomyłka, to była premedytacja. Dopiąłem swego - powiedział mężczyzna po wyjściu na wolność. Sąd Najwyższy uznał, że najprawdopodobniej Kraska nie popełnił podwójnego morderstwa.



- Ja nie chcę wracać do początku, gdy byłem niebezpiecznym więźniem, gnębiono mnie przez pięć i pół roku, byłem zamknięty w piwnicy gdzieś, gdzie nie widziałem nieba. To były tragiczne przeżycia, byłem traktowany jak zwyrodnialec - opowiadał mężczyzna.

Układ pomiędzy gangsterami a policją

W 1999 r. w centrum Szczecina doszło do mafijnej egzekucji. Postrzelono śmiertelnie dwóch mężczyzn: Marek C. i Robert S. Początkowo śledczy oskarżyli o to Arkadiusza Kraskę: w 2001 roku został skazany na dożywocie.

Wirtualna Polska jako jedyna dotarła do wniosku prokuratury o uniewinnienie Arkadiusza Kraski.Obnaża on układ pomiędzy gangsterami i policją. Zastraszając świadków i fałszując dowody, wspólnie doprowadzili do tego, że niewinny - według prokuratury - człowiek odsiaduje wyrok dożywocia. Żeby zamknąć usta Arkadiuszowi Krasce i jego rodzinie, policjant zmusił do seksu partnerkę mężczyzny, a w tym czasie inni funkcjonariusze wywieźli jego małego synka do domu dziecka.