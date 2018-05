Arkadij Babczenko jednak żyje! Nawet jego żona nie wiedziała o intrydze

Rosyjski dziennikarz, który miał zostać zabity, pojawił się na konferencji prasowej, gdzie w obecności szefa SBU przeprosił za tajny udział w operacji specjalnej, o którym nie wiedziała nawet jego żona. - Oleczka, przepraszam, nie było innej możliwości - powiedział podczas transmisji.

Mężczyzna miał zostać postrzelony w plecy we własnym domu, gdy jego żona znajdowała się w łazience. To właśnie ona znalazła go w kałuży "krwi". Do zgonu pisarza miało dojść w karetce, w drodze do szpitala.