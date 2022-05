"Argumentacja Polski jest absurdalna i nieuzasadniona". Ambasada Rosji w Polsce wydała oświadczenie w sprawie uroczystości 9 maja

Zdaniem Ambasady Rosji w Polsce strona polska powołała się na to, że "wskazane wydarzenia rzekomo są związane z rosyjską operacją specjalną w Ukrainie i sprzeczne z polskim Kodeksem Karnym (‘publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej’, ‘propaganda faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju’ — i to o obchodach rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem, dzięki któremu dziś istnieje Państwo Polskie! — ‘nawoływanie do nienawiści’) oraz z prawem polskim (zakaz używania symboli ‘wspierających agresję rosyjską’)".