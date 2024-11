Areszt dla wychowawcy z Dolnego Śląska. Miał znęcać się nad 13‑latkiem

Rzecznik Prokuratury Okręgowej, prok. Lilianna Łukasiewicz, przekazała, że Jacek T. usłyszał zarzut znęcania się nad małoletnim, co doprowadziło do próby samobójczej. - Grozi za to surowa kara od 2 do 15 lat więzienia, ponieważ sprawa dotyczy małoletniego - dodała Łukasiewicz.