Doradca Zełenskiego podał się do dymisji. Opublikował pismo

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz podał się do dymisji. Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego poinformował o tym we wtorek rano we wpisie w mediach społecznościowych. Decyzja ma prawdopodobnie związek z wypowiedzią doradcy prezydenta po ataku na blok mieszkalny w Dnieprze, w którym zginęły 44 osoby. Arestowycz stwierdził, że pocisk spadł na budynek po tym, jak zestrzeliło go ukraińskie wojsko.