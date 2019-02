Ardanowski po aferze z nielegalnym ubojem zwierząt: "Zmieniam ustawę weterynaryjną, w przyszłym tygodniu projekt"

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, zapowiedział na antenie Polsat News, że będzie chciał zmienić ustawę weterynaryjną. To reakcja na aferę z nielegalnym ubojem zwierząt, z którego mięso trafiało do dystrybucji.

Ardanowski zmieni ustawę weterynaryjną

Minister Ardanowski poinformował w programie "Polityka Na Ostro" na antenie stacji telewizyjnej Polsat News, że będzie chciał zmienić ustawę weterynaryjną. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie gotowy projekt tej ustawy. - Rozszerzamy działalność inspekcji weterynaryjnej, która będzie ponosiła odpowiedzialność. Pieniądze będą szły do inspekcji, a nie do lekarzy weterynarii, jak dotychczas — powiedział.

Zmiana ustawy weterynaryjnej to reakcja na ostatnią aferę z nielegalnym ubojem zwierząt, z którego aż 9,5 tony mięsa trafiło potem do transportu, z czego 2,7 tony za granicę. Zamknięto także nielegalną rzeźnię w Ostrowie Mazowieckiej, a pozostałe w niej mięso zniszczono. Z tego uboju do Rumunii trafiły 34 kilogramy, do Grecji 11 kg ogonów wołowych, a do Czech około 190 kg mięsa.