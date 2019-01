Ardanowski o odstrzale dzików: to normalna metoda. Kukiz: będą strzelać jak UPA

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że redukcja populacji dzików jest jedną z głównych metod walki z ASF, którą stosują państwa w całej Europie. Zapowiedział również, że przedstawi Andrzejowi Dudzie argumenty, które przekonają go w tej kwestii. Wspomnianemu rozwiązaniu sprzeciwia się Paweł Kukiz.

Ardanowski zapewnił, że depopulacja dzików nie doprowadzi do wyeliminowania tego gatunku z polskich lasów. Zaznaczył, że odstrzał odbędzie się w ramach sezonowego limitu Polskiego Związku Łowieckiego. - My nawet nie wiemy, ile dzików jest w Polsce, dane są często sprzeczne. Może być ich od 200 tys. do miliona osobników. Polowania muszą być prowadzone w sposób racjonalny, tak, by dziki się nie rozpierzchały. Myśliwi wiedzą, jak to robić. (...) Polowania na przestrzeni następnych trzech weekendów będą prowadzone w sposób skoordynowany - tłumaczył.