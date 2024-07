Arabscy turyści coraz bardziej uprzykrzają się. Policja apeluje

Sytuację mogą rozgrzewać napisy na pojeździe. "I don't care", czyli "nie obchodzi mnie to", oraz "Just smile", co oznacza "uśmiechnij się". Jednak turystów może zacząć to obchodzić, ponieważ zakopiańska straż miejska zapowiedziała, stanowcze działania na takie wybryki.