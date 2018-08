Arabia Saudyjska ukrzyżowała człowieka w Mekce. Konflikt z Kanadą zaostrza się coraz bardziej

Po tym jak Kanada wezwała Arabię Saudyjską do uwolnienia więźniów politycznych trwa kryzys dyplomatyczny między tymi krajami. Arabskie państwo po raz kolejny uderza w rząd Justina Trudeau po groźbach powtórki zdarzeń z 11 września.

Skazanym na karę śmierci został Elias Abulkalaam Jamaleddeen z Birmy. Mężczyzna został stracony po tym, jak włamał się do domu kobiety, strzelił do niej z karabinu, a następnie kilkukrotnie dźgnął ją nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Dodatkowo został oskarżony o kradzież broni i próbę zabójstwa mężczyzny, do którego domu się włamał i o próbę zgwałcenia kobiety.