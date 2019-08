Apel z premierem Mateuszem Morawieckim. Zasłabło kilkudziesięciu harcerzy

Około 60 harcerzy umieszczono w szpitalu polowym. Zasłabli podczas zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach na Warmii. W wydarzeniu brał udział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas apelu na zlocie 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach na Warmii z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego doszło do niepokojącej sytuacji. Około 60 harcerzy się się poczuło - donosi Polsat News.

- Na 6 tys. uczestników 60 to raczej niewielka liczba - oceniła Sobieska. Zdementowała też informację podaną przez strażaków - o dwustu osobach.

Wystąpienie premiera Morawieckiego

- Polska jest z was dumna - mówił do harcerzy szef rządu. Jak podkreślił, jest przekonany, że wszyscy obecni na zlocie chcą, by Rzeczpospolita rosła w siłę, żeby dzieci i młodzież wychowywały się w duchu patriotyzmu i wiary w przyszłość.