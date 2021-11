Apel Putina. Łukaszenka dopuści do głosu opozycję?

Opozycja zaapelowała do Białorusinów o bojkot lutowego referendum. Jak mówi Cichanouska, będzie to kolejne oszustwo Łukaszenki, który "nie daje ludziom wyboru". W związku z tym, w zamieszczonym w sieci wideo, opozycjoniści apelują, by wziąć udział w referendum i oddać nieważny głos - postawić krzyżyk przy wszystkich opcjach na karcie do głosowania.