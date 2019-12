Apel Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "To jest polska racja stanu"

- Hipotetycznie - chociaż ja uważam, że kandydat Koalicji będzie w drugiej turze - cała opozycja powinna wesprzeć kandydata, który przejdzie do drugiej tury - powiedziała w Krakowie Małgorzata Kidawa-Błońska.

- To jest polska racja stanu. I tutaj nie może być żadnych fochów, musimy to zrobić wspólnie - stwierdziła podczas spotkania z działaczami i sympatykami małopolskiej Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zdaniem kandydatki PO w wewnętrznych prawyborach prezydenckich "cała opozycja powinna wesprzeć kandydata, który przejdzie do drugiej tury". Zaznaczyła, że to myślenie w kategoriach hipotetycznych, choć ona sama "uważa, że kandydat Koalicji będzie w drugiej turze".

Kidawa-Błońska uznała, że w trakcie kampanii trzeba będzie podsumować prezydenturę Andrzeja Dudy. - Jeżeli prowadzi się kampanię, chce się przekonać do innych rozwiązań i do innej prezydentury, do tego, że można ten urząd sprawować w kompletnie inny sposób: otwarty, skierowany do ludzi i przede wszystkim, że prezydent powinien być strażnikiem konstytucji, trzeba to zrobić - zaznaczyła.