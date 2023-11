Apel leśników. Zwrócili się do wielbicieli zwierząt

"Wilk nie ma siły niedźwiedzia, ale też jest groźnym drapieżnikiem, a nie milusim pieskiem" - ostrzegają Lasy Państwowe na Twitterze, zwracając się przede wszystkim do osób, które kochają zwierzęta i mogą widzieć w wilku pieska do pogłaskania. "Nie należy się do niego zbliżać, nawet jak się bardzo lubi wszystkie zwierzątka" - dodają we wpisie.