Apel Donalda Tuska. Szymon Hołownia odpowiada

- Kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, byłem wtedy premierem, zaprosiłem wszystkich liderów opozycji, usiedliśmy przy jednym stole, był też Jarosław Kaczyński, żeby rozmawiać, jak Polacy mogą wspólnie uporać się z tym dramatycznym wyzwaniem. Oczekuję dzisiaj dokładnie tego samego od władzy. I oczywiście jestem gotów do takiej rozmowy. Jestem przekonany, że mogę te słowa powiedzieć w imieniu całej opozycji - powiedział Donald Tusk w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. O oświadczenie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej pytany był w programie "Newsroom WP" lider Polska 2050 Szymon Hołownia. - Nie konsultował ze mną tego oświadczenia, nie wiem, czy konsultował to z innymi z opozycji. To jego własne słowa - stwierdził Hołownia. Zaznaczył, że politycy PO "nader często mianują się liderami opozycji bez porozumienia z innymi". - Donald Tusk nie powiedział niczego, czego my - jako Polska 2050 - nie mówilibyśmy od co najmniej kilku dni. My też wołamy o zwołanie Radu Bezpieczeństwa Narodowego - wyjaśniał rozmówca Patrycjusza Wyżgi, zaznaczając, że wziąłby udział w spotkaniu przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, jeśli do niego dojdzie.