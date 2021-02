Apel do rządu Mateusza Morawieckiego. Warmińsko-mazurskie potrzebuje pomocy

- Myślę, że niedługo będziemy wiedzieli (jaka jest decyzja - red.). Musimy mieć świadomość, że (...) wpływ na to ma liczba szczepionek, jaka do naszego kraju dociera - powiedział w programie "Newsroom" Artur Chojecki. Wojewoda warmińsko-mazurski - razem z marszałkiem regionu - liczą na to, że rząd przesunie na ich obszar rezerwy szczepionek przeciwko COVID-19. Chojecki zapewnił, że system związany z obsługą szczepień jest gotowy na podawanie dużo większej liczby preparatów, niż ma to miejsce obecnie.

