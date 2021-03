Antyterroryści na Strajku Kobiet. Tak tłumaczy ich obecność MSWiA

Reakcja resortu

Strajk Kobiet. Przerażająca relacja Borysa Budki. "Policja odseparowywała tłum, potem użyli gazu"

Ekspert krytycznie o zachowaniu antyterrorystów

- Wykorzystanie takich oddziałów świadczy tylko o jednym – o zaostrzeniu podejścia linii policji do pokojowych zgromadzeń. Takie siły wykorzystuje się, kiedy mamy do czynienia z agresywnym tłumem zagrażającym życiu i zdrowiu policjantów albo przy dewastacji mienia. Tutaj czegoś takiego nie było. Nie widziałem, żeby protestujący byli agresywni - mówił Wirtualnej Polsce gen. Adam Rapacki.

- Użycie po cywilnemu policjantów, którzy są wyposażeni w ostrą broń, może się skończyć rozlewem krwi. W sytuacji, kiedy oni są wewnątrz tłumu, towarzyszą temu emocje, a ich życie lub zdrowie może być zagrożone, broniąc się - wyciągną broń. To może się wymknąć spod kontroli, byłaby to niebezpieczna eskalacja - uważa Rapacki.

- Jeżeli policjant nieumundurowany prowokuje jakąś sytuację albo próbuje wywołać agresję tłumu wobec policji czy wywołać bójkę w tym tłumie, a nie jest to zatrzymanie osoby, która stwarza dla tego tłumu niebezpieczeństwo, to jest to działanie kompletnie nielegalne. To jest próba sprowokowania tłumu do określonego zachowania i to jest zgodnie z polskim prawem niedopuszczalne - mówił Piotr Niemczyk w programie "Newsroom WP".