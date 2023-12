"Antychrysty" przejęły szopkę. Burmistrz Izbicy wybacza zakapturzonym

Jak tłumaczy burmistrz Izbicy, w starszej części społeczeństwa dość mocno zakorzenione są wartości chrześcijańskie, a zachowanie młodych to zakrawa na obrazę uczuć religijnych. Paradoksalnie jego zdaniem winę za to, że kolejne pokolenia nie szanują katolickich zwyczajów i wartości, ponosi wprowadzenie religii do szkół. - To było niepotrzebne - ocenia.