Ohydne czyny opiekunek DPS. Starsza pani naga i poniżona pod prysznicem

Z-ca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku, Marcin Majewski, jest zszokowany tym, co się stało. Jak mówi dla Wirtualnej Polski, placówka funkcjonuje w mieście od około sześciu lat i niemal od początku jej istnienia pracują w niej "te dwie panie". - To pełnoetatowe opiekunki. Jedna z nich cały czas się szkoli, ale jak widać nie w tę stronę, co trzeba - komentuje ewidentnie zażenowany całą sytuacją.