Antoni Macierewicz sprzeciwił się emisji dokumentu o katastrofie smoleńskiej? "Nie występowaliśmy przeciwko"

"W związku z fałszywymi informacjami na temat stosunku Podkomisji smoleńskiej do emisji filmu p. E. Stankiewicz Stan Zagrożenia przekazuję stanowisko Podkomisji" - tak zaczyna się oświadczenie wydane przez podkomisję, której celem jest wyjaśnienie przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Przypominamy: kilka dni temu Centrum Monitoringu Wolności Prasy i autorka dokumentu Ewa Stankiewicz zaapelowały do Telewizji Polskiej, aby pokazała film dokumentalny "Stan zagrożenia" o katastrofie smoleńskiej. Film miał zostać wyemitowany w minioną środę o godzinie 21.00 w TVP 1. Władze Telewizji Polskiej w komunikacie wyjaśniały, że decyzję o wstrzymaniu emisji podjęto ze względów prawnych.

Autorka filmu twierdziła jednak, że że decyzja o niedopuszczeniu do emisji filmu została podjęta pod wpływem nacisków politycznych.

Antoni Macierewicz i emisja filmu w TVP. "Nie występowaliśmy przeciwko"

"Podkomisja zwróciła się w maju ubiegłego roku do producenta filmu o niepublikowanie materiałów będących jej własnością, których ujawnienia prawo lotnicze zakazuje bez wiedzy sądu lub przewodniczącego - pisze w oświadczeniu Marta Palonek, sekretarz podkomisji.

I dodaje: "Ani autorka filmu ani producent do dnia dzisiejszego nie zwrócili się do Podkomisji celem uzgodnienia publikacji tego typu materiałów, o co podkomisja prosiła".