Antoni Macierewicz o wynikach prac podkomisji smoleńskiej: falsyfikują ustalenia MAK i komisji Millera

Raport pani Anodiny i Pana Millera są fałszywe, nie tylko w szczegółach, o których wielokrotnie mówiliśmy, ale także w całościowym oglądzie sytuacji. Tam stało się coś zupełnie innego i przebieg był inny - przekonuje Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej.

Według Macierewicza badania te „są odmienne od wszystkiego z czym mieliśmy do tej pory do czynienia". - Umowa, która nas łączy z Narodowym Instytutem Badań Lotniczych przy w Wichita, zastrzega jednak, że do raportu końcowego, ani instytut, ani my, nie będziemy udostępniali efektów tych badań - zastrzegł były szef MON.