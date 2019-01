Antoni Macierewicz o śmierci prezydenta Gdańska: "To nie był mord polityczny"

- To nie był absolutnie mord polityczny. Wiele wskazuje, że miał on o wiele inny charakter - mówił na antenie Telewizji Republika Antoni Macierewicz, były szef MON. Polityk skomentował również słowa Donalda Tuska z poniedziałkowej manifestacji w Gdańsku.

- Bez względu na to, co pisze niemiecka prasa, naszym zadaniem jest wyjaśnienie kulisów i rzeczywistego przebiegu całej sytuacji - powiedział.

- Mam nadzieję, że było to przyznanie się do błędów. Może Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie rozsiewał już nienawiści - stwierdził.

"To był mord na polityku"

- To dramatyczne, tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, nie miało podłoża ideologicznego, partyjnego. To był mord, jak powiedział wczoraj prezydent, na przedstawicielu władzy, na osobie publicznej, sprawującej swoją funkcję. Prezydent Adamowicz zginął w trakcie pełnienia swojej funkcji. Był przedstawicielem władzy publicznej. Ten człowiek, który go zamordował, chciał się na nim zemścić za swoje domniemane krzywdy, których doznał od władzy. Rzeczywiście to był mord na polityku, ale to nie był mord polityczny - stwierdził Krzysztof Szczerski.