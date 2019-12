Antoni Macierewicz komentuje wypowiedź Putina. "To groźna sytuacja"

Według byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, seria antypolskich wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina to próba zaostrzenia relacji rosyjsko - polskich. - Takich słów i sposobu kształtowania relacji międzynarodowych nie używa się wtedy, kiedy nie zmierza się do jakiegoś drastycznego kroku - uważa Macierewicz.

Chodzi o kontrowersyjne słowa autorstwa Putina , który stwierdził m.in., że ambasador Polski w hitlerowskich Niemczech był "bydlakiem i antysemicka świnią", a Polska sama zrobiła "pierwszy krok ku ludobójstwu" paktując z Hitlerem i przyłączając się do rozbioru Czechosłowacji poprzez aneksję Zaolzia".

- Takich słów i sposobu kształtowania relacji międzynarodowych nie używa się wtedy, kiedy nie zmierza się do jakiegoś drastycznego kroku. Obawiam się, że mamy do czynienia ze świadomym zaostrzeniem relacji polsko-rosyjskich ze strony prezydenta Władimira Putina, który będzie miał swój dalszy ciąg. Dużo ostrzejszy – mówił Antoni Macierewicz w Polskim Radiu 24.

Jego zdaniem, to groźna sytuacja, bo próba nazywania Polski krajem antysemickim jest przerzucaniem odpowiedzialności państwa, które kontynuuje metody Sowietów. - A to zmierza do wyeliminowania Polski z punktu widzenia świadomości społecznej i politycznej z grona normalnych państw - uważa Macierewicz.