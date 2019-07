Antoni Macierewicz komentuje przesłuchania polityków PO: byli świadkami wydarzeń, które muszą być wyjaśnione

Antoni Macierewicz komentuje przesłuchanie posłów PO ws. katastrofy smoleńskiej. Gdy oni twierdzą, że było to "kuriozalne" działanie, szef podkomisji smoleńskiej tłumaczy, że do tej pory nikt nie krytykował procedur ws. przesłuchań.

Podkomisja smoleńska wezwała na przesłuchanie posłów opozycji: Cezarego Tomczyka oraz Pawła Suskiego. "W związku z trwającymi pracami Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego (…) uprzejmie proszę o stawienie się na przesłuchanie w celu udzielenia informacji koniecznych do wyjaśnienia zdarzenia lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r." – tak brzmiało wezwanie podpisane przez Antoniego Macierewicza.

W rozmowie z Wirtualną Polską, Cezary Tomczyk wyznał, że "przesłuchanie było kuriozalne". - To nie była żadna podkomisja tylko spotkanie w cztery oczy z Antonim Macierewiczem, który nas przesłuchiwał - podkreśla Tomczyk. - To jest upadek państwa, parodia komisji, która kosztuje polskiego podatnika miliony złotych - dodał polityk. Zarzuca również, że "był to swoisty teatr być może przed prezesem (Jarosławem Kaczyńskim - przyp. red.) i wyborami".