Anschluss Białorusi? "Putin musi mieć jakiś sukces"

- Niebezpieczny dla Polski jest możliwy anschluss Białorusi przez Rosją - mówił na antenie Wirtualnej Polski prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Jerzy Marek Nowakowski był gościem Agnieszki Kopacz-Domańskiej w programie "Newsroom" i mówił o możliwym przyłączeniu Białorusi do Rosji. - Ja myślę, że Putin z Łukaszenką spotyka się po to, aby pokazać mu miejsce w szeregu. Putin, kiedy przegrywa w Ukrainie, musi mieć też jakiś sukces, a tym sukcesem mogłoby być przyłączenie Białorusi do Rosji, co będzie dla nas bardzo niebezpieczne - mówił ekspert. Jerzy Marek Nowakowski mówił o słabnącej pozycji Łukaszenki i jego relacjach z Moskwą. - Rosjanie zawsze mogą "pomóc odejść" Łukaszence, bo on przez lata Rosjan ogrywał, a oni teraz mają już tego dosyć. Łukaszenka przez lata był lubiany przez obywateli swojego kraju, a teraz jest nienawidzony. Jest coraz słabszy w swoim kraju i występuje w roli klienta Moskwy.