Anna Walentynowicz wyróżniona. Polka na liście "Time" stu kobiet, które "zdefiniowały stulecie"

Legendarna suwnicowa i działaczka "Solidarności" została wyróżniona przez tygodnik "Time". Amerykański tytuł uznał Annę Walentynowicz za jedną ze 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie, w tym wskazano ją jako najważniejszą kobietę 1980 roku.

Anna Walentynowicz wyróżniona przez "Time". 100 kobiet, które zdefinowały stulecie

Portrety stu najważniejszych kobiet z ubiegłego stulecia to projekt, który ma zwrócić uwagę na to, że często wpływowe kobiety pozostawały w cieniu mężczyzn. Magazyn przypomniał, że pierwotna nazwa "Man of the Year" została zmieniona w 1999 roku na "Person of the Year", jednak w większości to wyróżnienie i tak najczęściej przypadało mężczyznom.