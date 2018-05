Anna Komorowska o proteście osób niepełnosprawnych. "Trudno zaakceptować wydarzenia w Sejmie"

- Przed Sejm przychodziłam jako matka, która chciała pokazać uznanie i podziw dla mam, które walczą o godne życie swoich dzieci w dorosłym życiu – mówi Anna Komorowska. Wyjaśnia też, dlaczego nie spotkała się z protestującymi.

Anna Komorowska stwierdziła w rozmowie z portalem wyborcza.pl, że faktycznie pojawiła się przed Sejmem, bo w czasie protestu bywała już tam wiele razy i było to dla niej coś naturalnego. - Jak się z tym lepiej czuje to niech zarzuca mi hipokryzję – skomentowała uwagę polityka PiS .

I dodała, że w 2014 r. podczas protestu niepełnosprawnych jej spotkanie było przygotowane, ale protestujący nie chcieli przyjść do Pałacu Prezydenckiego. - Nie żałuje, że wtedy nie przyszłam do protestujących. Ważniejsze jest to, że wtedy doszło do porozumienia – stwierdziła Anna Komorowska.