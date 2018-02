Anna Azari: apeluję do prezydenta o odwleczenie decyzji o podpisaniu ustawy o IPN

Ambasador Izraela Anna Azari potwierdziła ustalenia WP: nie zostanie odwołana. - Na razie zostaję w Polsce - stwierdziła. Dodała, że ma nadzieję, że tak już pozostanie. - Szkoda byłoby po 3,5 latach wyjeżdżać - dodała.

Azari przyznała w rozmowie z Konradem Piaseckim w Radiu ZET, że miała takie poczucie, kilka dni temu, że może zostać odwołana do Izraela na konsultacje. - Teraz nie wiem. Nawet kiedy mówiliśmy o możliwości odwołania, nie mówiliśmy o obniżeniu rangi stosunków polsko-izraelskich, ale o tym, żeby pokazać, że jest kryzys. Mogło to być odwołanie na konsultacje - na chwilę, w ramach sprzeciwu. Tak się dzieje w dyplomacji - tłumaczyła.

Azari tłumaczyła też istotę sporu o nowelizacje ustawy o IPN. - To nie wygląda tak samo z dwóch stron. W Izraelu całkiem nie ma sprawy polskich obozów śmierci. W Izraelu wszyscy rozumieją, że obozy budowali niemieccy naziści. W Izraelu traktujemy to jako próbę ograniczenia dyskusji - mówiła.

- To nie tylko kwestia czy będzie czy nie będzie weta, ale żeby było spotkanie i dwie strony zaczęły rozumieć o czym mówimy - mówiła ambasador Izraela, odpowiadając na pytanie, czy oczekuje weta prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. - Myślę, że jeśli będzie podpisana przez prezydenta ustawa o IPN, to będzie trudniej a może nawet i jeszcze raz dojdzie do sprawy odwołania, trudniej będzie znaleźć wspólny język - oceniła.

- Czy to oznacza, że apeluje pani do do prezydenta, by opóźnić podpis pod ustawą o IPN? - pytał Piasecki swojego gościa.